لبنان.. مخاوف من تفشي أوميكرون

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر معنية بوزارة الصحة العامة في لبنان ، أن البلد ليس بمنأى عن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، لكن لا يمكن القول إنه من الدول الأولى، خصوصا العربية، من حيث عدد الإصابات به.



وقالت المصادر إن "في لبنان إصابات أوميكرون مؤكدة دخلت في الآونة الأخيرة عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت"، وإن "جميع الحالات المشتبه بها وافدة من خارج البلاد".

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وأشارت إلى وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في المختبرات التابعة للجامعة اللبنانية، عبر تقنية فحص PCR المطورة، على أن تؤكَّد لاحقا بعد فك الشيفرة الجينية الكاملة التي تعتمد على 5 طفرات خاصة مجتمعة فقط في المتحور الجديد.



وأضافت المصادر، أن "المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي (من أن لبنان أول دولة عربية ترصد المتحور أوميكرون) ليس دقيقا، كما أن الاحتياطات اللازمة بدأت بجدية، والتدابير فرضت على غير المطعمين بلقاحات كورونا".

سكاي نيوز