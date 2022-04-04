الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

لبنان.. وزير الصحة يؤكد عدم إقفال البلد وتخفيف قيود كورونا

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الإثنين، 04-04-2022 03:30 م

لبنان.. وزير الصحة يؤكد عدم إقفال البلد وتخفيف قيود كورونا

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الوكيل الاخباري- أشار وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إلى تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، مؤكدا عدم إقفال البلد.

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وفي مؤتمر صحافي، قال الأبيض إن "نسبة التلقيح في لبنان هي تقريبا 42 بالمئة، ويوجد انخفاض في عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى مراكز التلقيح، ويمكن لأنهم اعتبروا أن فيروس كورونا انتهى، ولكن هناك دولا لا تزال فيها نسبة إصابات كبيرة، مثل الصين وبريطانيا".

وشدد على أن "بعض المستشفيات (اللبنانية) عاجزة عن استقبال المرضى بسبب نقص السيولة والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى أنه "بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا، قررنا تخفيف القيود المجتمعية المتعلقة بكوفيد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، وبالتالي لن نقفل البلد، ولكن من لا يريد أخذ اللقاح عليه تحمل المسؤولية كاملة تجاه نفسه والمجتمع".

وأضاف: "فيما يخص الإجراءات، سيتم وقف العمل بقرار إحضار الـ"pcr" وشهادة اللقاح إلى جميع من يذهب الى المطاعم والمعالم السياحية، أما فيما يخص المطار فلا يوجد فحص "pcr"، لكن الشخص غير الملقح بالكامل (3 جرعات) يجب عليه أن يفعل فحص قبل ان يأتي إلى لبنان".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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