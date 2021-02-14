لبنان يتسلم الدفعة الأولى من لقاح فايزر

الوكيل الإخباري - تسلم لبنان الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" مساء أمس السبت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، قادمة من العاصمة البلجيكية .

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وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن "الحكومة اللبنانية استطاعت تحقيق هذا الحلم رغم كل التحديات".



وأضاف: "هذا الحلم قد تحقق اليوم بدعم كل شركائنا الأمميين والدوليين، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على مصداقية وزارة الصحة العامة وليس على جهودي الشخصية".



وتابع: "نحن اليوم معنيون بكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، البعثات الدولية والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وكل المقيمين من الجنسيات كافة على الأرض اللبنانية، وإن استراتيجيتنا لمكافحة الوباء كما قلت، تعتمد على المعايير الدولية والمرجعيات الصحية والطبية العالمية".



وأضاف: "خلال ثلاثة أسابيع سنستطيع أن نحصنهم جميعا، وبالتالي فهذه دعوة إلى كل المواطنين المترددين لتسجيل أسمائهم (ضمن برنامج حملات التطعيم)".

وكان السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أعلن عن مباحثات جارية مع السلطات اللبنانية بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى لبنان.



وقال: "هناك تقدم جيد على صعيد اللقاحات في لبنان، وتم تبنّي قانون ذي صلة، حيث سمحت الحكومة اللبنانية باستيراد واستخدام اللقاحات، بما فيها "سبوتنيك V" الروسي".

المصدر : روسيا اليوم

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