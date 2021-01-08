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الجمعة، 08-01-2021 07:41 م

منذ بدء تفشي الفيروس

لبنان يسجل اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

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وسجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة.


وكان لبنان سجل أمس الخميس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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