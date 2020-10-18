لبنان يكشف عن موعد تلقيه لقاحات ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري – كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بشرى سارة للبنانيين عبر الإعلان عن أن "وزارة الصحة حجزت عبر منصة كوفاكس (التجمع العالمي للقاحات كورونا)، حصة لبنان من لقاحات كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي".

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وصرح حسن خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية قال خلاله: "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ 20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان".



ولفت حسن إلى أن خطة الإقفال الجزئي لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ أن العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في بيروت، فلا يصح إقفال إحدى ضواحي بيروت بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا"؟،



وأضاف وزير الصحة أن "الوزارة تقوم حاليا بتحليل نتائج الإقفال في البلدات والمدن التي صنفت ضمن المنطقة الحمراء، أي حيث الاصابات مرتفعة، والدلائل حتى الان لا تدل على وجود تحسن، مشيراً أنه رفع توصياته بتوسيع دائرة الاقفال والتخفيف من انتقال اللبنانيين من مدينة إلى أخرى".







المصدر : سبوتنك



