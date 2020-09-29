لبنان: 4 وفيات و1018 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4 وفيات، و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن العد الاجمالي للوفيات ارتفع الى351 وفاة، والاصابات الى 37258 إصابة‎.‎ من جهتها، اعلنت المستشارة الصحية لرئيس الحكومة اللبناني بترا خوري، أن لبنان في حالة انتشار عالية جدا للفيروس، حيث يتم تصنيف الوباء بمستوى انتشاره.



وقالت إن لبنان اليوم في آخر مرحلتين للانتشار، مشيرة الى أن أي بلد تتخطى نسبة إشغال أسرة العناية المركزة الـ90 بالمئة، يعد في أعلى نسبة انتشار.



وأكدت أن وزارة الداخلية اللبنانية ستعلن اليوم أسماء القرى اللبنانية التي ‏سيتم عزلها‎.‎



