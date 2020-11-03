لبنان: 9 وفيات و1080 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 وفيات و1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 652 حالة والإصابات إلى 83697 إصابة منذ 21 شباط الماضي.

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وطالب رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، عاصم عراجي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في المجلس النيابي بإقفال عام لمدة أسبوعين على الأقل لتخفيف الضغط على القطاع الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات عديدة وهي حوالي 1500 إصابة. وخلال فترة الأسبوعين سيتم تأمين اسرّة لمرضى كورونا تحضيرا للموجة الثانية.



وقال مدير عام مستشفى الحريري الجامعي في بيروت، المخصص من الحكومة اللبنانية لعلاج مرضى كورونا، فراس أبيض، "أنه بين 1 أيلول و30 تشرين الأول، زادت أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا بنسبة 85% في المئة، وشهد الأسبوع الماضي رقما قياسيا للوفيات، بلغ 81 وفاة، بزيادة تقارب الثلاثين عن الأسابيع السابقة ".



