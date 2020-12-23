لجنة الأوبئة تعلق على آخر الإجراءات الحكومية

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن الجهات الصحية ترصد كل ما هو جديد في جائحة كورونا.

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وأكد الحجاوي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجائحة لم تنتهِ، كون تطعيم المواطنين لم يتم بعد.



وبيّن أن عدة سلالات جديدة ظهرت في أيلول الماضي، واصفا إياها بأنها نوع من الفيروس تطور وتحور وبات له طبيعة مختلفة عن سابقه، لافتا إلى أن العائلة التاجية تتميز بالطفرات الكثيرة.



ونوه إلى أن عدد السلالات التي ظهرت مؤخرا بلغ 17 وأهمها التي ظهرت في بريطانيا، مؤكدا أن الطفرات المسجلة تقدر بالمئات.



وأشار إلى أن السلالة الجديدة تتميز بنمط سريع الانتشار مع بقاء نفس الأعراض وطرق الانتشار، مضيفا أن بريطانيا رصدت ظهور أعداد تزيد عن المعتاد في المناطق التي انتشرت فيها السلالة الجديدة.



ولفت إلى أنه لا يوجد دولة محصنة من الفيروسات غير أن الأردن اتخذ قرارا بتعليق الطيران مع بريطانيا؛ لمنع دخول أية إصابة كورونا من السلالة الجديدة.



