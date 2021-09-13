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الإثنين، 13-09-2021 09:10 ص

لجنة مكافحة كورونا في مصر: نعيش مرحلة الحذر

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الوكيل الاخباري- صرح حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأن مصر تعيش الآن في مرحلة الحذر، وهناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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وقال في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة "ON": "سنمر من الموجة الرابعة للفيروس، ليس فقط من خلال جهود الدولة فقط ولكن بتعاون الشعب المصري".

وأضاف أن الموجة الرابعة تتضمن كل متحورات كورونا سواء "دلتا بلس" أو غير "دلتا بلس"، فهذه الموجة أكثر انتشارا وبالتالي هذا دور المجتمع في التصدي لها.

وتابع: "الحوامل مستبعدات من تلقي لقاح كورونا، لأنه لا توجد دراسات أجريت على الحوامل ولكن في القريب العاجل قد يتم السماح للحوامل بتلقي اللقاح، ولا توجد خطورة من لقاح كورونا على الحمل ولكن لا يوجد دراسات لحصول الحامل على اللقاح".

وأوضح أن كل اللقاحات آمنة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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