لقاحات كورونا تٌباع في الإنترنت المظلم

الوكيل الإخباري - ظهرت في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنت المظلم "دارك ويب"، عمليات بيع لقاح كورونا ووثائق مزورة تتضمن شهادات الحصول على اللقاح التي قد تكون من الشروط اللازمة للسفر في وقت لاحق وشهادات نتائج سلبية "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بكورونا.

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ويتراوح سعر لقاح أسترازينيكا أو سبوتنيك أو سينوفار، أو جونسون آند جونسون ما بين 500 و750 دولار.



كما تُباع الشهادات المزورة التي تفيد بتناول اللقاحات المضادة من قبل تجار مجهولين مقابل 150 دولار للشهادة.



وقال باحثون إن هناك "زيادة كبيرة" في الإعلانات ذات الصلة باللقاحات المضادة للوباء على الإنترنت المظلم، لكن بي بي سي لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت تلك اللقاحات حقيقية أم لا.



والإنترنت المظلم أو ما يعرف "بالشبكة المظلمة" هو جزء من شبكة الإنترنت يمكن الولوج إليه باستخدام برمجيات وضبط وتفويض خاص.

بي بي سي



