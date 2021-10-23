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السبت، 23-10-2021 07:37 ص

لقاح أسترازينيكا آمن للحوامل

استرازينيكا


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات لمجموعة صغيرة من المشاركات اللاتي بدأ حملهن خلال فترة دراسة، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ«كوفيد 19» لا يؤثر سلباً على الحمل أو الخصوبة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

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وأوضح تحليل النتائج الذي تم نشره في دورية «لانسيت» الطبية في ساعة متأخرة أول من أمس، أن معدل الإجهاض تساوى تقريباً بين المجموعتين اللتين تلقت إحداهما اللقاح، والأخرى دواء وهمياً، كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة. وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.

 

وتناولت دورية «لانسيت» أربع تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا. وتم استبعاد النساء اللائي كن حوامل بالفعل من المشاركة.
وخضعت 93 متطوعة، أصبحن حوامل أثناء الدراسة لتحليل الخصوبة، منهن 50 تلقين اللقاح، والباقيات علاجاً وهمياً. ولم تظهر الدراسة تأثيراً على الخصوبة بسبب تلقي اللقاح.

 

البيان


 




 

 


 

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