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الثلاثاء، 22-06-2021 09:48 ص

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

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الوكيل الإخباري -  أعلنت مجموعة دوائية حكومية كوبية الاثنين، أنّ “أبدالا”، اللّقاح التجريبي الذي يطوّره أحد مختبراتها لمكافحة فيروس كورونا في سابقة في أميركا اللاتينية، أظهر أنّه فعّال ضدّ كورونا بنسبة 92.28%.اضافة اعلان


وفي تغريدة على تويتر قالت مجموعة “بيوكوبافارما” التي يتبع لها “مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” إنّ “أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات”.

وبلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر حزيران/ يونيو الحالي أو مطلع تموز/ يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

وسارع الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إلى تهنئة بلاده على هذا الإنجاز.

وفي تغريدة على تويتر، قال دياز-كانيل الذي تخضع بلاده لحظر أميركي إنّ “علماءنا في معهد فينلاي ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذين يواجهون جائحتين (كورونا والحظر) تغلّبوا على كلّ الصعاب وأعطونا لقاحين فعّالين للغاية: سوبيرانا 2 وأبدالا”.

وكان معهد فينلاي للّقاحات أعلن السبت أنّ لقاح “سوبيرانا 2” الذي يطوّره يؤمّن فعالية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من ثلاث جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه بالكامل ضدّ كورونا.

وقال يومها مدير المعهد فيثنتي بيريز للصحافيين إنّ هذه النتيجة “مريحة” لأنّها تشمل النسخ المتحوّرة من الفيروس المنتشرة حالياً في كوبا.

ومن المتوقّع أن يحصل هذا اللقاح التجريبي أيضاً على الترخيص الرسمي باستخدامه قريباً.

وإذا حصل هذان اللّقاحان على التراخيص كما هو متوقّع ستصبح كوبا أول دولة في أميركا اللاتينية تطوّر لقاحات مضادّة لكورونا وتنتجها على الرّغم من الصعوبات التي يواجهها علماؤها بسبب الحظر الأميركي المفروض عليها منذ 1962 والذي تم تشديده في عهد رئيس الولايات المتّحدة السابق دونالد ترامب.

وبسبب هذا الحظر باشرت كوبا منذ الثمانينيات بتطوير أدويتها الخاصة. وثمانية من اللّقاحات الـ13 التي تستخدمها الجزيرة في حملة التلقيح، محليّة الصنع.

وحدّدت الحكومة الكوبية هدفاً يقضي بتلقيح 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة بحلول آب/ أغسطس، على أن يتم تلقيح الجميع قبل نهاية السنة.

 




 

 


 

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