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الأحد، 10-01-2021 10:44 ص

لقاح جديد ضد كورونا تظهر فعاليته بعد جرعة واحدة فقط

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية حديثة عن تطوير باحثين لقاح جديد لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تظهر فعاليته بعد جرعة واحدة فقط.

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وأوضحت دراسة منشورة في موقع "تايمز نيوز ناو" عن تطوير الباحثين لقاح جديد باستخدام الجسيمات النانوية، يؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة للفيروسات بعد جرعة واحدة فقط.


وأشارت الدراسة إلى أن فريق من الباحثين من جامعة "ستانفورد" الأمريكية يقودهم الباحث بيتر كيم، تمكنوا من استهداف بروتين "سبايك" المغلف للفيروس، الذي يصبح في حالة انهياره غير قادر على نقل العدوى مجددا.

 

وأظهرت النتائج أن اللقاح الجديد يجعل الخلايا البشرية تنتج مؤقتا بروتين السنبلة، ما يؤدي إلى استجابة مناعية وإنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد 19".


واعتمد الباحثون على تقنية ونهج مختلف، حيث يتكون اللقاح من نسخ متعددة من بروتين سبايك تم تعريضه إلى جزيئات الفيريتين النانوية، ونجحت بالفعل على فئران التجارب.


معروف أن جزيئات الفيريتين، هو ذلك البروتين الذي يستخدم لتخزين الحديد ويوجد في العديد من الكائنات الحية، ويتم دمجه مع البروتينات الأخرى وهو ما يجعل استجابته المناعية أقوى من باقي البروتينات الأخرى.


ونجحت تلك التجارب في إنتاج استجابة مناعية أقوى مرتين من باقي اللقاحات الأخرى وحتى من تلك المستخدمة عن طريق بلازما المتعافين من "كوفيد 19".


ويسعى الباحثون حاليا لتأكيد تلك النتائج من خلال التجارب السريرية البشرية، قبل الشروع في إقرار استخدامه ما سيسهل عمليات مكافحة "كورونا"، خاصة وأنه يتم التطعيم به عن طريق جرعة واحدة فقط.

 

سبوتنيك

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