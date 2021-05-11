لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

الوكيل الإخباري- سيحصل اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا على علامات رقمية خاصة، ما سيحميه من التزوير.



جاء ذلك في بيان أصدره المركز الروسي لتطوير التكنولوجيات المستقبلية الواعدة.

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وقال البيان:" ستزود كل اللقاحات الروسية وحيدة الجرعة "سبوتنيك لايت" بعلامات رقمية خاصة. سيتم وضع رمز مميز تابع لشركة Data Matrix على صمام كل عبوة، ما لن يضمن المراقبة الصارمة لكل دفعة فحسب بل ولكل عبوة من اللقاح وسيحميه من التزوير".



وأشار المركز إلى أن " العلامات الرقمية ستتيح له فرصة لتتبع حركة اللقاح من مرفق إنتاجي إلى مؤسسة طبية وستسمح بتحديد تابعية اللقاح وتلقي معلومات عن حالته في كل جزء من طريقه إلى المستهلك".



وأضاف قائلا:" إن المعلومات الواردة من نظام Honest Mark (العلامة النزيهة) تسمح بمتابعة استكمال مكونات اللقاح، ما يعد أمرا ضروريا لبدء عملية التطعيم في كل مستوصف أو مركز طبي".



وأوضح أن الإجراءات الوقائية المماثلة تتخذ بشأن لقاحات روسية أخرى في إطار حملة تطعيم سكان روسيا ضد فيروس كورونا.



يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي وحيد الجرعة تم تسجيله في روسيا مطلع مايو الجاري. وبلغت فاعليته 79.4%، ما يزيد عما هو عليه لدى لقاحات كثيرة ثنائية الجرعة.

المصدر: روسيااليوم