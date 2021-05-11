الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الامانة: اغلاقات وانذارات لمنشآت خالفت أوامر الدفاع والشروط الصحية

وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بعمان

الفلسطينيون .. نضال وكرامة

وفيات الثلاثاء 11/5/2021

الثلاثاء، 11-05-2021 01:02 م

لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

609a423c4c59b761b82afcc0


الوكيل الإخباري- سيحصل اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا على علامات رقمية خاصة، ما سيحميه من التزوير.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الروسي لتطوير التكنولوجيات المستقبلية الواعدة.

اضافة اعلان
 

وقال البيان:" ستزود كل اللقاحات الروسية وحيدة الجرعة "سبوتنيك لايت" بعلامات رقمية خاصة. سيتم وضع رمز مميز تابع لشركة Data Matrix على صمام كل عبوة، ما لن يضمن المراقبة الصارمة لكل دفعة فحسب بل ولكل عبوة من اللقاح وسيحميه من التزوير".

وأشار المركز إلى أن " العلامات الرقمية ستتيح له فرصة لتتبع حركة اللقاح من مرفق إنتاجي إلى مؤسسة طبية وستسمح بتحديد تابعية اللقاح وتلقي معلومات عن حالته في كل جزء من طريقه إلى المستهلك".

وأضاف قائلا:" إن المعلومات الواردة من نظام Honest Mark (العلامة النزيهة) تسمح بمتابعة استكمال مكونات اللقاح، ما يعد أمرا ضروريا  لبدء عملية التطعيم في كل مستوصف أو مركز طبي".

وأوضح أن الإجراءات الوقائية المماثلة تتخذ بشأن لقاحات روسية أخرى في إطار حملة تطعيم سكان روسيا ضد فيروس كورونا.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي وحيد الجرعة تم تسجيله في روسيا مطلع مايو الجاري. وبلغت فاعليته 79.4%، ما يزيد عما هو عليه لدى لقاحات كثيرة ثنائية الجرعة.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Mar20_24_1208071482-2

ما الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة؟ الصحة العالمية توضح..

609a564b42360450c112a93c

مصر تعلن تفاصيل اكتشاف سلالة كورونا الهندية

تونس

تونس تطرح لقاح كورونا في الصيدليات قريبا

فايزر

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز إعطاء لقاح فايزر للأشخاص بين 12 و15 عاما

52021183623900624756

الهند.. الأطباء يحذرون من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا

كورونا متحورة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ158 مليونا والوفيات 3 ملايين و 435489

أخبار متعلقة
60990b0e423604031a2004d0

روسيا تسجل 321 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

608e61a94236045d527dd55e

روسيا تسجل 8697 اصابة جديدة بكورونا

607fe4ef4c59b732ab6ca6cc

روسيا تسجل نحو 8 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

607e999d4236042b343a9ffc

المتعافون من كورونا أكثر من المصابين في روسيا

607d41254c59b727fa74e542

روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأسابيع الأخيرة

52939247_101

كورونا في روسيا.. انخفاض الإصابات وأدنى عدد للوفيات منذ أشهر