الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 12:59 م

لقاح سبوتنيك V أثبت فعاليته لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا

62417dab4c59b711b0729322


الوكيل الاخباري-تدل نتائج بحث علمي جديد أجري في روسيا على أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أصبح أول لقاح في العالم أثبت فعاليته لدى الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

اضافة اعلان

 

وتم نشر نتائج البحث المشترك الذي أجراه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ومركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في موسكو، في مجلة "The Lancet".

وشارك في البحث 24 ألف مصاب بمرض الإيدز في موسكو يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وبلغت نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" بينهم 79%. وفي الوقت نفسه تجاوزت فعالية "سبوتنيك V" ضد الاستشفاء بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 90% وضد الحالات المتوسطة والشديدة للمرض - أكثر من 97%.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا أنه توفي 23% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بعد اكتشاف فيروس كورونا لديهم. وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى أن نتائج البحث الروسي الأخير تدل على أن اللقاح الروسي قد يصبح أفضل أسلوب لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62419b5d4c59b75fe554b65b

الصين تفرض إغلاقا لمدة أربعة أيام على نصف عاصمتها الاقتصادية الشرقي للحد من كورونا

6241607a4c59b70458560d61

روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات فيروس كورونا

62409c684c59b742f134a6b3

مع اقتراب شهر رمضان.. مصر تخفف قيود كورونا

1-79-1

فلسطين: 6 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-في-الصين

نومورا: الربع الثاني سيكون الأسوأ على الصين منذ بدء جائحة كورونا

623dd08e42360425d710f529

دراسة: مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كورونا بنسبة 29٪!

أخبار متعلقة
621f6e4e4c59b76f1b5d0d4c

روسيا: أكثر من 97 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

w

قطر تسجل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

621f2c62423604705337deb6

أدوية مستخلصة من شجرة قد تحمي من متحورات فيروس كورونا

419138

غزة: 8 وفيات و418 اصابة جديدة بفيروس كورونا

621efaae4c59b7680015a136

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

shutterstock_1625317099

435,3 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم