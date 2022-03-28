لقاح سبوتنيك V أثبت فعاليته لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري-تدل نتائج بحث علمي جديد أجري في روسيا على أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أصبح أول لقاح في العالم أثبت فعاليته لدى الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

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وتم نشر نتائج البحث المشترك الذي أجراه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ومركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في موسكو، في مجلة "The Lancet".



وشارك في البحث 24 ألف مصاب بمرض الإيدز في موسكو يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وبلغت نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" بينهم 79%. وفي الوقت نفسه تجاوزت فعالية "سبوتنيك V" ضد الاستشفاء بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 90% وضد الحالات المتوسطة والشديدة للمرض - أكثر من 97%.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا أنه توفي 23% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بعد اكتشاف فيروس كورونا لديهم. وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى أن نتائج البحث الروسي الأخير تدل على أن اللقاح الروسي قد يصبح أفضل أسلوب لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا.

روسيا اليوم