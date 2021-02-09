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الثلاثاء، 09-02-2021 01:49 م

في انتظار تسجيله رسميا في الاتحاد الأوروبي

لقاح سبوتنيك V يجتاز مرحلة الاستشارات العلمية

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أنهت وكالة الأدوية الأوروبية استشاراتها مع منتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأصبح الآن من الممكن التقدم لتسجيل اللقاح في سوق الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم الوكالة الأوروبية للأدوية: "يمكننا القول أن مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة قد اجتاز مرحلة الاستشارات العلمية مع الوكالة الأوروبية بشأن تطوير لقاح سبوتنيك V ، وكخطوة مقبلة يمكن للشركة (مصنع لقاح سبوتنيك V) إعداد طلب لتسجيله".

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وأوضح المصدر أن "عملية الاستشارات العلمية هي عملية أثبتت نجاعتها في الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي متاحة لجميع الشركات لتسهيل إعداد برامج الإنتاج. وستقوم الوكالة بتقديم المشورة بناء على أحدث النصائح العلمية".


وقال المتحدث إن الوكالة الأوروبية لم تتلق بعد طلبا من منتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة توقيت الحصول على تصريح من الوكالة لدخول السوق الأوروبية بعد استلام مثل هذا الطلب.


بدوره أعلن صندوق الاستشمار الروسي المباشر (RDIF) أنه قدم طلبا في 29 يناير الماضي، وحصل على تأكيد قبول الطلب، مضيفا أن المدة اللازمة للحصول على الموافقة مرتبطة بالمنظم الأوروبي (الوكالة الأوروبية للأدوية).


وقال صندوق الاستثمار الروسي إن منتج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وممثلي الوكالة الأوروبية للأدوية أجروا استشارات علمية يوم 19 يناير الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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