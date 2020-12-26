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السبت، 26-12-2020 12:53 م

التلقيح ينطلق الأحد

لقاح فايزر- بيونتيك يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - بدأت الدفعات الأولى من لقاح "فايزر- بيونتيك" الألماني/الأمريكي المضاد لكورونا تصل تباعا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد انطلاق شاحنات التوزيع الأولى الاثنين الماضي من بلجيكا.

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في العاصمة الفرنسية باريس، وصلت صباح السبت 19500 جرعة من اللقاح في 3900 قارورة قادمة من مصانع "فايزر-بيونتيك" ببلجيكا تحت الحراسة الأمنية المشددة، على أن تنطلق عملية التطعيم غدا الأحد مبتدئة بكبار السن الراقدين في مراكز رعاية المسنين.


في اليونان، وصلت الجمعة مساءً إلى العاصمة أثينا شحنة من 9750 جرعة من خلال الطريق البري الرابط بين بلجيكا والعاصمة اليونانية، عبر بلغاريا، لتبدأ حملة التلقيح، مثلما هو الشأن في فرنسا، غدا الأحد في دور رعاية المسنين في المستشفيات.


من جهتها، وصلت أمس الجمعة، برًّا، الشحنات الأولى للقاح إلى إيطاليا عبر النمسا، وتمت مرافقة الشاحنات من طرف الشرطة الإيطالية منذ دخولها حدود بلادها إلى غاية وصولها إلى هياكل التخزين.


 وسبق لرئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن أعلنت أن عملية توزيع اللقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي قد انطلقت يوم 22 ديسمبر بعد موافقة المفوضية الأوروبية على طرحه في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة الأوروبية للأدوية.


وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حجزت 200 مليون جرعة من اللقاح، مع تسلم 100 مليون جرعة إضافية لاحقا.


تجدر الإشارة إلى أن التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" قد انطلق قبل أيام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا ودول أخرى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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