السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

كورونا.. الوفيات في البيرو ترتفع وتتخطى عتبة 200 ألف

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

أسعار الذهب السبت 23/ 10/ 2021

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

انفجار مصنع كيماويات في الصين

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

السبت، 23-10-2021 07:32 ص

لقاح فايزر فعال بنسبة 91% للأطفال من 5-11 عاما

فايزر 2


الوكيل الإخباري - ذكرت شركة فايزر الأمريكية أن لقاح كوفيد-19 الذي طورته بالتعاون مع بيونتيك فعال بنسبة 90.7% ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما، بحسب وثيقة مقتضبة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

اضافة اعلان


ونشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر حيث سوف تناقش لجنة استشارية ما إذا كان يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلا تقريبا، بحسب الوثيقة المقتضبة.  


وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلا إضافيا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية. ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع ماتم ملاحظته سابقا مع اللقاح.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 8

لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً

الصين 2

الصين: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بكورونا

المكسيك 2

المكسيك تسجل 284 وفاة جديدة بكورونا

استرازينيكا

لقاح أسترازينيكا آمن للحوامل

كورونا 1

مستشار السيسي: الإصابات بكورونا في تصاعد يومي

1

رومانيا.. تدابير وقائية لمدة شهر بسبب تزايد إصابات كورونا

أخبار متعلقة
لقاح ٣

بريطانيا: إعطاء أكثر من 95 مليون جرعة من لقاحات كورونا

2021102110544016922

الصغار سبب عدوى كورونا للكبار في بريطانيا

616d14bc4236042c6e72f5c1

السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟

منظمة الصحة 2

إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر

f0f697dbab1746aabc2519fd1d48912f_18

علماء يعترفون بارتكاب خطأ فادح بشأن لقاحات كورونا

فايزر 2

دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أشهر