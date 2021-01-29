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الجمعة، 29-01-2021 02:06 م

لقاح فايزر و'الوفيات' .. توضيح من وكالة الادوية الاوروبية

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الوكيل الاخباري - في توضيح مهم، أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، عدم وجود علاقة بين لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحالات الوفاة التي سجلت في أوساط أشخاص تلقوه.

وقالت الوكالة إن اللقاح "لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه".

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وجاء إعلان الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، بعدما أفادت تقارير أن العشرات، وخصوصا من المسنين توفوا في النرويج وغيرها من الدول الأوروبية، عقب تلقيهم أول جرعة من اللقاح.


وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجلت بما فيها تلك التي أحصيت في أوساط عدد من المسنين، و"خلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر، ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة".

 

وفي أول تحديث بشأن السلامة منذ بدأ الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم في ديسمبر، أفادت الوكالة أن البيانات بالمجمل "متوافقة مع الملف التعريفي المعروف بشأن سلامة اللقاح، ولم يتم تحديد أي آثار جانبية جديدة".


وأضافت أن التقارير بشأن حدوث حالات تحسس شديد في بعض الأحيان لا تتجاوز ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن "هذا الأثر الجانبي المعروف" أساسا.


وأضافت أن "فوائد اللقاح في منع (كوفيد 19) تواصل التفوق على أي مخاطر، ولا توجد أي تغييرات موصى بها في ما يتعلق باستخدام اللقاح".


وأقرت الهيئة الأوروبية حتى الآن لقاحين، هما "فايزر بيونتك" الأميركي الألماني، و"موديرنا" الأميركي، ومن المتوقع أن تصدر قرارها بشأن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في وقت لاحق من الجمعة.


وسجلت النرويج على وجه الخصوص 33 وفاة في أوساط 20 ألف مقيم في دور رعاية المسنين، كانوا تلقوا أول جرعة من لقاح "فايزر بيونتك"، وازداد القلق مع صدور تقارير مشابهة من عدة دول بينها فرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والسويد.


ولم تشر أوسلو في وقت سابق هذا الشهر إلى وجود صلة مباشرة بين الوفيات واللقاح، لكنها أوصت الأطباء بأخذ الحالة الصحية بالمجمل للفئات الأكثر ضعفا في الاعتبار قبل التحصين.


وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "نظرا للمخاوف الصادرة من النروج"، فإنها راجعت التقارير بشأن وفاة أشخاص من أي عمر كان بعد تلقيهم اللقاح.


وأضافت أنه "في العديد من الحالات المرتبطة بأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بدا تطور (عدة) أمراض يعانون منها أساسا التفسير المنطقي للوفاة".


وأشارت إلى أن الاختبارات السريرية للقاح "فايزر بيونتك" شملت في الأساس أشخاصا من عمر 75 عاما فما فوق.


لكنها حضت الشركة على مواصلة "مراجعة جميع التقارير بشأن الأعراض الجانبية المشتبهة التي قد تنجم عنها الوفاة بشكل معمق".

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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