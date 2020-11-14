لقاح كورونا قريب من دولة عربية وسيقدم مجّاناً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ اللقاح الذي طوّرته شركة فايزر بانتظار موافقة منظّمة الصحة العالميّة عليه، سيتوفر في فلسطين كونها عضو في هذه المؤسّسة ولها ممثّل فيها وسيتم الحصول على اللقاح حال توفّره.



وقالت الكيلة، صباح اليوم السبت: “إنّ الفيروس المدمّر منتشر بدرجة عالية في فلسطين خصوصاً في نابلس وسلفيت، بسبب حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائيّة واستمرار إقامة المناسبات والأعراس، محذّرة من أنّ فلسطين مقبلة على مرحلة ليست هيّنة حال استمرّ الوضع على ما هو عليه.

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وأشارت وزيرة الصحة إلى أنّ تأخّر وصول لقاح الانفلونزا الموسميّة إلى فلسطين، يعود إلى طلب من الشركة المصنّعة بوقف استخدام اللقاح بسبب مشاكل تصنيعه بعد وصوله لمركز التوزيع الإقليمي.



