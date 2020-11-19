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الخميس، 19-11-2020 06:37 م

لقاح كورونا يحقق مناعة قوية عند كبار السن

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، أن اللقاح الذي يعملان على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن.
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وتشير البيانات التي نشرت في مجلة (لانسيت) الطبية اليوم الخميس، أن اللقاح أتاح لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما، وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوفاة بكورونا، مناعة قوية من المرض.

وقال مدير مجموعة أوكسفورد للقاحات، أندرو بولارد، أن نتائج هذه التجارب ستعرف بحلول عيد الميلاد وإن من السابق لأوانه معرفة مدى نجاح اللقاح في منع الإصابة بكورونا.

وكان لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا من أبرز اللقاحات التي يجري تطويرها في إطار المساعي الدولية لمكافحة فيروس كورونا.

 




 

 


 

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