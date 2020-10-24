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السبت، 24-10-2020 04:19 م

56791 حالة تعاف

للمرة الأولى.. إصابات كورونا في النمسا تتخطى حاجز الـ3000

نم
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت النمسا، اليوم السبت، 3614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حالة غير مسبوقة تتجاوز فيها الزيادة اليومية للإصابات 3 آلاف.

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ووفقا للوزارة فقد بلغت حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد-19" (الناجمة عن فيروس كورونا المستجد) في البلاد منذ بداية الجائحة 78029 حالة، بينها 56791 حالة تعاف و965 وفاة.


وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية النمساوية أن 970 إصابة تم تسجيلها في العاصمة فيينا.

وأضاف البيان أن هناك في النمسا حاليا أكثر من 1100 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 175 في وحدات الإنعاش.

وتشهد النمسا، منذ سبتمبر الماضي، زيادة يومية ملحوظة في أعداد المصابين بكورونا، الأمر الذي دفع بعض الدول، ومنها ألمانيا المجاورة، إلى إعلان فيينا وأقاليم أخرى في النمسا منطقة عالية الخطورة على خلفية انتشار عدوى "كوفيد-19".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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