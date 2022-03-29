للمرة الأولى منذ مطلع العام.. أقل من 20 ألف إصابة يومية بكورونا في روسيا

الوكيل الإخباري -سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 19660 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتنخفض الحصيلة اليومية للإصابات تحت عتبة الـ20 ألف حالة لأول مرة منذ 12 يناير الماضي.

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وأصبح إجمالي حالات الإصابة بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و803503 حالات، منها 368026 وفاة، بزيادة 339 حالة خلال اليوم الماضي، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.



وشهد اليوم الماضي قفزة كبيرة في عدد الحالات التي تطلبت العلاج في المستشفى، والذي بلغ 4923 اليوم بعد أن كان عند 1762 في إحصائية أمس الاثنين.



وتماثل 47229 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى 16 مليونا و737206 أشخاص.

روسيا اليوم