لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكتوبر

الوكيل الاخباري - لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 11749 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11823 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.



وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1417 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (909 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.6% من المرضى الجدد.



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 417 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 12218 مريضا للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و200902 إصابتين مؤكدتين، منها 84430 حالة وفاة، و364910 حالات نشطة، وثلاثة ملايين و751562 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 109.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 202 ألفين منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 585 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.



وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.





المصدر : روسيا اليوم



