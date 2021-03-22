الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اصابتان بحادث سير غريب بالسلط

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها يوم غدٍ الثلاثاء في مقرها الرئيسي

لجنة الاوبئة توضح حول الإجراءات الإحترازية برمضان

الأردن الأول عالميا بعدد الإصابات لكل مليون شخص

ما هي الأعراض التي تستدعي نقل مريض كورونا إلى المستشفى؟

الصيادلة في القطاع الخاص مشمولون بحملة التطعيم الثلاثاء

توضيح حول صلاة المغرب خلال ساعات الحظر بالتوقيت الصيفي

الفراية يقرر تعيين 30 طبيبا عاما في الوزارة

“الأشغال” تعلق الدوام في مديرية إربد غدا

منصور: لم تسجل أي إصابة بالجلطات الوريدية بسبب لقاح أسترا زينيكا

الإثنين، 22-03-2021 09:06 م

لماذا تكون أعراض الجرعة الثانية من لقاح كورونا متعبة أكثر؟

AFP_8XQ6CJ


الوكيل الاخباري - اشتكى بعض من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا حول العالم من أعراض أقوى مقارنة مع ما شعروا به عند تلقي الجرعة الأولى، الأمر الذي طمأن كثير من الأطباء بشأنه وفسروه على نحو علمي.

اضافة اعلان

ويقول الخبراء في مجال القطاع الصحي إن الأعراض الناجمة عن تلقي لقاح كورونا، والتي تتراوح بين ألم في الذراع والصداع والغثيان، تعد علامة على أن الجرعة الثانية تؤدي وظيفتها بشكل فعال.


وقالت الأميركية كريستين تشوي، وهي باحثة في مجال التمريض في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إنها عانت من الحمى بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لكنها أكدت أن الآثار سرعان ما اختفت".


وأضافت تشوي "أنا ممتنة جدًا لأنني حصلت على اللقاح، وأصبحت أتمتع بتلك الحماية، وأريد حقًا أن أرى هذه الفرصة متاحة للجميع".

 

ومع تزايد عدد الأميركيين الذين يصطفون للحصول على اللقاح ضد كورونا، يشعر البعض بالقلق من الآثار الجانبية للجرعة الثانية، والتي تميل إلى أن تكون أقوى من الأولى.


لكن الخبراء يقولون إن الأعراض، التي تتراوح بين التهاب الذراع إلى الصداع والغثيان، هي علامة على أن الجرعة الثانية تؤدي وظيفتها نتيجة استجابة الجهاز المناعي، وبالتالي توفير حماية طويلة المدى ضد الفيروس.


وصرحت الولايات المتحدة باستخدام لقاحي فايزر ومودرنا، ويتطلب تلقي أي منها أخذه على جرعتين، تفصل بينهما 3 أو 4 أسابيع.


ولا يوجد اختلاف بين الجرعة الأولى والثانية، إلا أن الجرعة الأولى تعمل ببساطة على تهيئة الجهاز المناعي بحيث يكون جاهزًا لإطلاق استجابة أكثر قوة عندما يحين وقت الجرعة الثانية.


وقالت خبيرة الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة ديان جريفين: "الجرعة الثانية مجرد تضخيم أو تكبير أو توسيع للجرعة الأولى".

 

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة الناجمة عن اللقاح، الألم والإحمرار والتورم في الذراع، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.


كما تشمل الآثار الجانبية المعتادة، التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان.


وقالت خبيرة الأمراض المعدية للأطفال في مركز ستانفورد لصحة الأطفال جريس لي إنه إذا لم تتعرض لأعراض جانبية، فهذا "جيد تمامًا.. لا يزال جسمك يقوم بعمله". وأضافت أنه "ليس كل شخص تحدث لديه ردة فعل".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إلى الكويت

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية .. ارتفاع طفيف بإصابات كورونا

bab1e39cd58af2d0496f536b2bc3dc16

دراسة جديدة تكشف أحدث أعراض كورونا وتأثيره على الأذن

الحياة-في-تركيا

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية العام الحالي

موسطو

موسكو: شركة أمريكية تنتهك براءة اختراع لقاح سبوتنيك V

3202120193227318084306

جونسون يحذر من احتمال تعرض بلاده لموجة ثالثة من كورونا

أخبار متعلقة
860x484

تطوير أول لقاح يؤخذ عبر الفم للوقاية من كورونا

كورونا-9-1583496549

المغرب: 4 ملايين تلقوا لقاح كورونا

604022c54236047249044ffa

مصر.. 44 وفاة جديدة بكورونا

54246254_101

علماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد كورونا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

منظمة الصحة توضح الحالة التي يكون فيها لقاح كورونا عديم الفائدة

603220d74236041e4f5f6965 (1)

دراسة: لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 89,4%