الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

نقيب المطاعم يكشف لـ الوكيل تفاصيل عمل التكاسي والسرافيس ليلاً

تركيا تصدر بيانا بشأن آخر المستجدات في الأردن

الضمان : صرف رواتب للمصابين بكورونا ضمن حالات محددة

هيئة النقل لـ الوكيل :آلية الحصول على تصاريح التكاسي والسرافيس خلال الحظر الليلي

قبرص تؤكد دعمها لأمن واستقرار الاردن

كريشان : الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة

العودات : نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

فاتورة مياه فلكية لمنزل في عمان _ صورة

الفايز : الملك خط أحمر

عاجل

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 01:35 م

لماذا قررت إدارة بايدن وقف تصنيع لقاح استرازينيكا في هذا المصنع؟

605625fb421aa971484eab6b


الوكيل الاخباري - قال مسؤولون أميركيون في القطاع الصحي إن إدارة الرئيس جو بايدن كلفت شركة جونسون آند جونسون، السبت، بإدارة مصنع للقاحات ووقف تصنيع لقاح أسترازينيكا في المصنع ذاته.

اضافة اعلان

ويأتي هذا التطور بعد إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا جونسون آند جونسون على إثر خلطه مع لقاح شركة أسترازينيكا، على طريق الخطأ على ما يبدو، وهما لقاحان مختلفان، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد.


ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين، قولهما إنه يمكن تخصيص المصنع فقط لإنتاج لقاح جونسون آند جونسون من أجل تجنب حوادث مشابهة في المستقبل.


وأكد المسؤولون أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وجهت شركة جونسون آند جونسون لتعيين فريق قيادة جديد للإشراف على جميع جوانب الإنتاج والتصنيع في مصنع الذي تديره شركة "إيميرجنت بالتيمور.

وقالت الشركة في بيان إنها "تتحمل المسؤولية الكاملة" عما جرى.


واعتبر خبراء في مجال الصحة أن مزج مكونات لقاحين انتكاسة كبيرة وكارثة لشركة إيميرجنت بالتيمور، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها في ولاية ماريلاند.


وقامت الشركة على مدار السنوات الماضية ببناء شراكات مربحة من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية، وكان ذلك في المقام الأول عن طريق بيع لقاحات الجمرة الخبيثة.


وعلى عكس شركة جونسون آند جونسون، لا تمتلك شركة أسترازينيكا حتى الآن تصريحًا طارئًا من إدارة الغذاء والدواء لتلقي لقاحها.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايرا

إيران .. 161 وفاة جديدة بكورونا

hands-medical-gloves-put-protective-mask-globe-world-coronavirus-corona-virus-attack-concept-concept-fight-against-virus_168508-455

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

نت

25 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

2020_12_23_23_7_39_3

توضيح من الصحة العالمية حول الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

bdde0cb7-a1b1-4e9a-872d-03bb1976150d_16x9_1200x676

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا

كورونا-فرنسا

أكثر من 5 آلاف مريض بكورونا بالرعاية المركزة في فرنسا

أخبار متعلقة
420213113620496882786

تداعيات حادث خلط لقاحين ضد كورونا في أحد مراكز الإنتاج في الولايات المتحدة

البيت

إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض

604f396a4c59b728b76cbcba (1)

إندونيسيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

asabnews_2021-01-27_13-16-28_398937

أيرلندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا احترازيا

604b8b2fae846

أسترازينيكا: اللقاح آمن

gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا