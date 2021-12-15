الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 02:41 م

لماذا يستمر فيروس كورونا بإظهار متحورات جديدة ؟

7777


الوكيل الإخباري-مع ظهور متحور SARS-CoV-2 الجديد، "أوميكرون"،  أصبح من المثير للاهتمام بشكل متزايد معرفة سبب استمرار فيروس كورونا في إظهار متحورات جديدة.

اضافة اعلان

ووفقا لجون سيغريتي، أخصائي الأمراض المعدية والمدير الطبي لمكافحة العدوى والوقاية في المركز الطبي بجامعة راش، هناك إجابة بسيطة لهذا السؤال: "هذا بالضبط ما تفعله الفيروسات".


كيف تحدث المتغيرات
يوضح سيغريتي أنه عندما يصيب أي نوع من الفيروسات شخصا ما، يمكن أن يحدث خطأ عندما يتكاثر الفيروس ما يغير شيفرته الجينية.


وتتضمن هذه الشيفرة التعليمات التي يحتاجها الفيروس للتكاثر. وتجعل بعض الأخطاء في الشيفرة الجينية من المستحيل على الفيروس التكاثر، لذا لا يمكنه النمو.


ولكن سيغريتي يقول إن الأخطاء الأخرى يمكن أن تجعل الفيروس أكثر استعدادا للبقاء على قيد الحياة. ويؤدي هذا إلى ظهور متغيرات مثل "دلتا".
ويعد أحدث متحور، والمسمى "أوميكرون" الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، الدليل على أن الفيروسات تتغير دائما. وكلما زاد عدد المصابين بفيروس كورونا، كان هناك المزيد من التكاثر، ما يخلق احتمالية لمزيد من الطفرات التي تؤدي إلى أنواع جديدة من الفيروس.


وأوضح سيغريتي: "إذا أردنا إبطاء عدد المتغيرات، فنحن بحاجة إلى إبطاء عدد المصابين".

 

"أوميكرون".. لن يكون الأخير
تسمي منظمة الصحة العالمية (WHO) متغيرات SARS-CoV-2 المثيرة للقلق والاهتمام نسبة إلى الحروف اليونانية. ولن يكون "أوميكرون"، الذي يمثل الحرف الخامس عشر في الأبجدية اليونانية، هو المتحور الأخير لفيروس كورونا.


ويتوقع سيغريتي أننا سوف نتجاوز سعة الأبجدية القديمة، التي تتكون من 24 حرفا.


وأكد أن أفضل حماية ضد متحورات "دلتا" و"أوميكرون" هي التطعيم أو الحصول على جرعة معززة إذا مضى ستة أشهر على الأقل منذ أن أكملت الجرعات الأساسية للقاحات المتاحة ضد "كوفيد-19".


وتشمل الخطوات الوقائية الأخرى للجميع ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إذا كنت مريضا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
TSAcovidtravel

حظر السفر يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.. أوميكرون يضرب 77 دولة

pic

أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير !

اوميكرون

علماء يكتشفون سر أوميكرون.. يتكاثر 70 مرة أسرع من دلتا

thumbs_b_c_5975e19b3b4c9496cb31bccbd253076c

رواندا تسجل 6 إصابات بمتحور أوميكرون

thumbs_b_c_3b2067c7408be74c3b78492fbc82e5f0

دراسة.. ما العلاقة بين مكافحة أوميكرون والجرعة المعززة ؟

hand-disinfection-4954840_960_720

28363 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا

أخبار متعلقة
كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ك

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لمواجهة أوميكرون

ايطاليا٢

تسجيل أول إصابة بسلالة أوميكرون في إيطاليا

بيييي

فايزر و بيونتيك: يمكننا إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون خلال 100 يوم

كورونا

متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

طيران كورونا

تعليمات جديدة للطيران المدني الكويتي بخصوص متحور أوميكرون