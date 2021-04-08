لماذا يصاب البعض بالأعراض الجانبية النادرة للقاحات كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

الوكيل الإخباري - مع التطورات المتلاحقة التي ارتبطت بلقاح أسترازينيكا، والجدل الذي أثاره حول تسببه في حدوث جلطات دموية لدى بعض المتلقين، تبرز أسئلة ملحة حول الأعراض الجانبية "النادرة" التي تحدثها لقاحات كورونا بصفة عامة لدى بعض متلقي اللقاحات المختلفة.

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هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية جددت دفاعها عن اللقاح مشددة على أن مخاطره نادرة جداً، وقالت، أمس الأربعاء، إنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره.



ومن جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الصلة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن ولكنه غير مؤكد".



وقال خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة"، لافتين الى أن هذه الظواهر "نادرة جدا رغم كونها مقلقة" علما أن أكثر من 200 مليون شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا-اكسفورد.



عالمة اللقاحات كاثرين إدواردز، من كلية الطب بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، تقول إنه يجب على مسؤولي الصحة العامة تحقيق "توازن دقيق" عند الإبلاغ عن مخاطر الآثار الجانبية النادرة بالمقارنة مع مخاطر كوفيد-19. ويساور الأطباء بعض القلق أو المخاوف من احتمال إثارة حالة من التردد حول تلقي اللقاحات، والتي تزايدت بالفعل في بعض المجتمعات. وفي الوقت نفسه، من المهم عدم استبعاد احتمال حدوث آثار جانبية نادرة ولكنها شديدة إلى حين يتمكن الباحثون من إثبات العلاقة بين اللقاحات وحدوث تلك الأعراض الجانبية، وهي العملية التي يمكن أن تستغرق سنوات، بحسب ما نقله عنها موقع "نيتشور" Nature.



ويمكن أن يرتبط الضرر أو الأثر الجانبي بشكل مباشر عند تلقي لقاح بعينه. على سبيل المثال، تسببت نسخة مبكرة من لقاح شلل الأطفال، والتي استخدمت شكلاً ضعيفًا من الفيروس لتوليد المناعة، في إصابة شخص واحد تقريبًا بالمرض من بين كل 2.4 مليون ممن حصلوا على اللقاح.



وفي هذا السياق، توضح دكتورة إدواردز أن سلالة الفيروس المستخدمة في اللقاح كان يمكن عزلها من السائل الشوكي في هذه الحالات، لذلك كان من الواضح أن اللقاح تسبب في المرض.



وتضيف دكتورة إدواردز أن هذه الأنواع من الاختبارات ربما لا يمكن إجراؤها على كافة الآثار الجانبية المحتملة، إما بسبب ضرورة وجود مؤشرات حيوية محددة لإجراء الاختبار، أو لأن مثل هذه الاختبارات ربما تكون غير عملية.



وتقول إن الآثار الجانبية، في البداية على الأقل، ترتبط فقط بتوقيتها، إذ أنه عندما يتلقى الشخص لقاحًا ثم يعاني من الآثار الجانبية في مرحلة ما بعد ذلك، فإن هذا يجعل من الصعب بشكل خاص إثبات ما إذا كان ما تعرض له نتج بالفعل عن تلقي اللقاح، خاصة عندما يحدث التفاعل بعد أيام أو أسابيع من تلقي التطعيم نفسه.



وتشرح دكتورة إدواردز أنه للتحقق من وجود صلة بين تلقي اللقاح والأعراض التي يمكن أن تحدث للشخص، يجري الباحثون دراسات لتحديد معدل الآثار الجانبية في المجموعات التي تم تلقيحها مقارنة باحتمالية حدوثها بالصدفة في الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. وبالتالي، فإنهم يحتاجون أيضًا إلى تحديد الآلية التي يمكن أن تتسبب في حدوثها.



وفيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19، تقول بروفيسور هيلدا باستيان، العالمة المستقلة المتخصصة في الطب المستند إلى الأدلة في فيكتوريا بأستراليا، إنه تم اختبار اللقاحات التي يتم طرحها حاليًا في تجارب سريرية على آلاف المشاركين قبل أن تسمح الحكومات باستخدامها على نطاق واسع.



وتم تصميم وإعداد التجارب السريرية بما يضمن التوصل إلى إجابات على الأسئلة الشائعة للغاية والتي تتعلق في المقام الأول بالفعالية وتقييم معدل الآثار الجانبية العامة، مثل الألم في موضع الحقن أو الصداع، وبالتالي فإن العديد من المتخصصين في اللقاحات، الذين تمت استطلاع آرائهم حولها، حرصوا على التأكيد على أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة لعامة المتلقين.



ولكن لم يتم تصميم أي من التجارب السريرية، حتى الأكبر منها، لاكتشاف الآثار الجانبية النادرة للغاية، والتي يمكن أن تصيب أقل من حالة واحدة لكل 10,000 متلق للقاح، بحسب ما ذكرته بروفيسور باستيان، والتي أشارت إلى أنه نظرًا لأن مئات الملايين من الأشخاص يتم تطعيمهم حاليًا ضد فيروس كوفيد-19، فمن المنطقي أن الآثار الجانبية النادرة للغاية، مثل ردود الفعل التحسسية الشديدة أو جلطات الدم، يمكن أن تبدأ في الظهور في التقارير.

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