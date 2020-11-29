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الأحد، 29-11-2020 07:05 ص

بسبب تفشي الفيروس في البلاد

لمكافحة كورونا.. بايدن يعين أعضاء جدد بالمجلس الاستشاري

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

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ويشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

 

وأوضح بايدن في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.


 وكان بايدن أعلن في تصريحات سابقة أنه "مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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