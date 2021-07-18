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الأحد، 18-07-2021 03:29 م

ليبيا تسجل 4061 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 4061 إصابة بفيروس كورونا، يوم أمس السبت، و651 حالة شفاء و28 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة.

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وأوضح المركز، أنه تسلم 9927 عينة موزعة على مختبراته، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5866 عينة، فيما تأكدت إصابة 4061 عينة، منها 2897 حالة جديدة و1164 حالة مخالطة، وبنسبة إصابة وصلت إلى 41%.


وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 221 ألفا و495 حالة، منها 34 ألفا و778 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 183 ألفا و436 حالة، وتم تسجيل 3281 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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