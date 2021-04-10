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السبت، 10-04-2021 09:10 م

ليبيا تطلق حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك V الروسي

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الوكيل الإخباري - بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تسلمها نحو 160 ألف جرعة من اللقاحات الأسبوع الماضي، بينها أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وتلقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة التطعيم خلال بث تلفزيوني مباشر، واصفا بدء الحملة بـ"اليوم المبارك".


ورغم أن ليبيا أغنى من الدول المجاورة لها نتيجة لصادرات النفط، فقد واجه نظامها الصحي مشكلات كبيرة بسبب سنوات الاضطراب السياسي والعنف وبذل جهدا مضنيا في مواجهة الجائحة.


وتسلمت ليبيا يوم الأحد الماضي الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" شملت أكثر من 100 ألف جرعة، وهو أول لقاح يصل إلى البلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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