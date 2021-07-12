الإثنين 12-07-2021
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الإثنين، 12-07-2021 01:34 ص

ليبيا تعود إلى الإغلاقات لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري - قررت الحكومة الليبية، الأحد، إعادة فرض حزمة من القيود والإجراءات الصارمة لمواجهة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.اضافة اعلان

 
وأصدر رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بـ"إقفال تام ولمدة أسبوعين" للمقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل المشترك مع السماح للمطاعم بالعمل عبر خدمة التوصيل فقط.

كما ألزم قرار آخر لرئيس الوزراء كافة المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، على أن يقتصر حضور الموظفين على نسبة 25 بالمئة فقط.

 




 

 


 

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