ليبيا: وصول الدفعة الثالثة من لقاح سبوتنيك V المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري- أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بأن الدفعة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى ليبيا.

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وأضافت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الدفعة المكونة من 100 ألف جرعة وصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى مطار معيتيقة بالقرب من طرابلس، ثم تم نقلها إلى مستودعات مبردة تابعة لدائرة التموين الطبي الليبي.



وأشارت، إلى أن استخدام اللقاح سيبدأ بعد فحصه النهائي من قبل مركز الإشراف على الأغذية والأدوات للتأكيد على أمنها واتفاقها مع المقاييس الموجودة.



وكانت الدفعتان الأولى والثانية وصلتا إلى ليبيا في أبريل ويونيو الماضيين.



وتدل المعلومات الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، على أنه تم في ليبيا التي يقطنها نحو 6,7 مليون شخص منذ تفشي جائحة فيروس كورونا تسجيل أكثر من 198 ألف حالة إصابة بالمرض، فيما تعافى منه 180 ألف شخص وتوفي أكثر من 3 آلاف شخص. ويتجاوز عدد الملقحين في البلاد حاليا 393 ألف شخص.

المصدر: روسيا اليوم