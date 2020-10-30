ليبيا: 16 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 819 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيانه، رقم 235 الذي نشره عبر موقعه الرسمي حول الوضع الوبائي في ليبيا، أن عدد الوفيات إرتفع إلى 847 حالة، فيما إرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 60638، في حين إرتفع عدد حالات الشفاء إلى 34369.

المصدر : بترا

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