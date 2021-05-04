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الثلاثاء، 04-05-2021 09:39 ص

ليس مرضاً تنفسياً.. حقيقة تجهلونها عن كورونا

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الوكيل الإخباري - قبل أكثر من عام بات العالم يقف أمام هول وباء لم يخطر على بال أحد. وحيّر الفيروس المستجد العلماء الذين كثفوا جهودهم ووضعوا كل إمكانياتهم لفك ألغازه.

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فمنذ فترة عرف العلماء أن بروتين "سبايك" الهام في كورونا، يساعد الفيروس على التسبب في العدوى عن طريق تسهيل التصاقه بالخلايا السليمة. والآن تظهر دراسة أميركية جديدة، تعاون فيها باحثو معهد سولك للدراسات البيولوجية بكاليفورنيا مع العلماء في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، أنه يلعب أيضاً دوراً رئيسياً في المرض نفسه، وفق "الشرق الأوسط".


كما تُظهر الورقة البحثية، التي نُشرت في 30 أبريل الماضي في دورية "بحوث الدورة الدموية"، بشكل قاطع أن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، هو مرض أوعية دموية، وأن بروتين "سبايك" يلعب دوراً في مهاجمة نظام الأوعية الدموية على المستوى الخلوي، ما يمكن أن يفتح الباب أمام بحث جديد في علاجات أكثر فعالية.


في هذا السياق أوضح أستاذ الأبحاث المساعد أوري مانور، وهو مؤلف مشارك كبير بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الالكتروني لمعهد سولك للدراسات البيولوجية: "يعتقد كثير من الناس أنه مرض تنفسي، لكنه في الحقيقة مرض في الأوعية الدموية، ويمكن أن يفسر ذلك سبب إصابة بعض الأشخاص بالسكتات الدماغية، ولماذا يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في أجزاء أخرى من الجسم، فالقاسم المشترك بينهم هو أن لديهم جميعاً أسس الأوعية الدموية".


وتقدم الورقة تأكيداً واضحاً وشرحاً مفصلاً للآلية التي من خلالها يدمر البروتين خلايا الأوعية الدموية لأول مرة. وكان هناك إجماع متزايد على أن كورونا يؤثر على نظام الأوعية الدموية، لكن لم يتم فهم كيفية تأثيره بالضبط. وبالمثل، يشتبه العلماء الذين يدرسون فيروسات كورونا الأخرى منذ فترة طويلة في أن بروتين سبايك ساهم في إتلاف الخلايا البطانية الوعائية، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق العملية.


كما ابتكر الباحثون في الدراسة الجديدة "فيروساً كاذباً" محاطاً بالنتوءات التاجية من بروتين سبايك، وأدى التعرض لهذا الفيروس الكاذب إلى تلف الرئتين والشرايين في نموذج حيواني، ما يثبت أن بروتين سبايك وحده كان كافياً لإحداث المرض، وأظهرت عينات الأنسجة وجود التهاب في الخلايا البطانية المبطنة لجدران الشريان الرئوي.

 

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