ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول

الوكيل الاخباري -

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شهدت مدن هولندية عدة أعمال شغب الاثنين لليلة الثانية على التوالي بعد فرض حظر تجول اعتبارا من نهاية الاسبوع الفائت للحد من تفشي وباء كوفيد-19.ووقعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت خراطيم المياه، ومجموعات من المحتجين في مدينة روتردام الساحلية، وكذلك في مدينة جيلين الصغيرة (جنوب) وفي ماستريخت، بحسب ما نقلت الشرطة ووسائل الاعلام.واوقفت الشرطة الاحد 250 شخصا خلال تظاهرات في أمستردام وأيندهوفن ومدن أخرى، وفق الاعلام المحلي.وبدأت هولندا السبت أول حظر تجول على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.