ماكرون : فرنسا بين الدول الأكثر تحصينا ضد كورونا

الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده بين الدول الأكثر تحصينا ضد كورونا في العالم، معلنا إضافة عقاقير فعالة قبل نهاية السنة بروتوكالات العلاج ضد كورونا في بلاده.

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وأشار ماكرون إلى أن "منظمة الصحة العالمية تقول إن الموجة الخامسة بدأت في أوروبا، ورغم أن الوضع الوبائي متحكم فيه في فرنسا لكن هذا لا يجعلنا عرضة لهذه الموجة"، داعيا الفرنسيين إلى "التوجه إلى المراكز وأخذ اللقاح لأجل الجميع وللعودة للحياة الطبيعية".

ولفت إلى "ضرورة التحضر لأخذ جرعة ثالثة تعزيزية"، مبينا أن "الجرعة المعززة سوف تصبح ضرورية لتمديد صلاحية الشهادة الصحية لبعض الفئات".





روسيا اليوم