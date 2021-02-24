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الأربعاء، 24-02-2021 01:34 م

طموح بتطعيم 80% من السكان

ماليزيا .. انطلاق حملة تطعيم للوقاية من كورونا

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رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين


الوكيل الإخباري - دشنت ماليزيا اليوم الأربعاء حملة تطعيم للوقاية من كورونا، في خطوة تأمل السلطات أن توقف زيادة حالات الإصابة بالفيروس وتساعد بإنعاش الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي أسوأ ركود بعقدين.

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ووضعت ماليزيا هدفا طموحا بتطعيم 80 بالمئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، بحلول فبراير من العام المقبل.


وكان رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، أول الحاصلين على اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، في إطار جهود الحكومة الماليزية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاح.


وقال محيي الدين: "أنا واثق من أن هذا اللقاح آمن وفعال"، وأضاف أن على المواطنين الثقة في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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