ماليزيا تبدأ إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 579462 إصابة.

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واعتبارا من اليوم، بدأت ماليزيا إغلاقا عاما لمدة أسبوعين، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حيث أغلقت مراكز التسوق والعديد من الشركات.



وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة يومية قياسية في الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا يوم السبت الماضي، حيث سجلت ارتفاعا وصل إلى 9020 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين أن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين، ولكن هذا الارتفاع، دفع رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، إلى الاستسلام لدعوات الإغلاق المتزايدة.



وقال محي الدين أمس الإثنين: "إذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء الصارم فورا، أخشى أن ينهار نظام الرعاية الصحية لدينا، ومن ثم سنواجه كارثة أكبر".



وسيكون هذا ثاني إغلاق على مستوى البلاد منذ بداية تفشي الوباء، ما يخاطر بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره، إذ أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في 12 مايو الماضي، حيث حظرت جميع الأنشطة الاجتماعية، ولكنها سمحت للقطاع الاقتصادي بالعمل.

روسيا اليوم