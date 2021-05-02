الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 02-05-2021 05:00 م

ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف الوزير، أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رصدت لدى زائر هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.

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ولم يذكر الوزير متى تم رصد الإصابة بالسلالة الهندية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار، أو يسبب أعراضا حادة، أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وتابع أدهم قائلا: "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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