ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن المواطنين الماليزيين غير الملقحين ضد كورونا سيفقدون قريبا جزء من امتيازاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التطعيم ضد كورونا لا يعد إلزاميا بعد".



ونقلت صحيفة "The Star" عن تصريح ليعقوب للصحفيين، اليوم السبت قوله أيضا: "ندعو الجميع إلى تلقي لقاح كورونا بأسرع ما يمكن".



وأضاف: "وبالرغم من أن السلطات لا تخطط لتحويل التطعيم إلى إجراء إلزامي، من الممكن أن يفقد الأشخاص غير الملقحين العديد من امتيازاتهم".



ودقق أنه لا يجوز بالنسبة للسكان غير الملقحين زيارة المطاعم والمساجد. وتابع: "لن يتمكنوا من السفر إلى مدن أخرى، بما في ذلك زيارة الأقارب خلال الأعياد الدينية الكبرى".



وتجاوزت نسبة التطعيم ضد كورونا بين السكان البالغين في ماليزيا 90%، وبعد تحقيق هذه النسبة العالية ألغت السلطات الحظر المفروض على السفر بين ولايات البلاد، لكن بشرط تلقي جرعتين من لقاح كورونا. كما سمحت السلطات للسكان الملقحين بمغادرة البلاد.

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المصدر: روسيا اليوم