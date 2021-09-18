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السبت، 18-09-2021 07:18 م

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة كورونا؟

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الوكيل الإخباري -قال مساعد وزيرة الصحة والسكان في مصر، المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزارة تعتزم توفير أدوية جديدة "ستغير قواعد اللعبة" مع فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مجاهد في مداخلة هاتفية، مساء أمس الجمعة، أنه يأتي على رأس هذه الأدوية الجديدة عقار "مولنيبيرافير" أو Molnupiravir، والذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض.


وعقار "مولنيبيرافير" هو عقار قيد الأبحاث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا، وهو في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو علاج تجريبي مضاد للفيروسات.


ويؤخذ العقار عن طريق الفم ومباشر للمفعول وأثبت فعالية عالية للحد من فيروس كورونا، والحمض النووي الريبي الفيروسي وله مظهر ملائم للسلامة والتحمل.


وفي سياق متصل، شددت "الصحة المصرية" على أهمية التقيد ببروتوكول مصابي كورونا في نسخته الخامسة، وقالت الوزارة إن "البروتوكول به أدوية لن يتم بيعها داخل الصيدليات، ولكن يتم صرفها داخل مستشفيات العزل الصحي بأمر من الطبيب المختص والمشرف على الحالة".


وطمأنت الوزارة المصريين بشأن متحور "دلتا"، وقالت إن "المتحور أمر طبيعي ويحدث لكل الفيروسات وهو ليس الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار".


وطلبت الوزارة من الأشخاص "ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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