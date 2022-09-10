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السبت، 10-09-2022 09:49 ص

ما العلاقة بين مستوى هرمون التستوستيرون والفيروس التاجي المستجد؟

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء أمريكيون، أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، هم أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19".

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وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أنه وفقا للعلماء، اعتقد الكثير من الباحثين، أن الرجال هم أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض "كوفيد-19". وكانوا يربطون السبب في بداية الأمر وجود  جزيئات بروتين ACE2 في رئتي الرجال، يستخدمها الفيروس للإصابة. بيد أنهم لم يتمكنوا من إثبات هذه الفرضية.

 

ومن أجل تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين مستوى هرمون التستوستيرون والاستعداد للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، درس الباحثون الحالة المرضية لـ 723 مواطنا أمريكيا أصيبو ا بمرض "كوفيد-19"، قبل ظهور اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد. وكان جميع هؤلاء المرضى قد أجروا قبل سنوات من إصابتهم بـ "كوفيد-19" تحليلا لمعرفة مستوى هرمون التستوستيرون في جسمهم.

 

وأظهرت نتائج الحسابات، أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، أدخلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالشكل الحاد من "كوفيد-19".

ويضيف الباحثون، كانت هذه الحالة ملاحظة بين الشباب وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من عادات سيئة وأمراض مزمنة وكذلك بين المرضى الذي كان مستوى التستوستيرون لديهم أقل بنسبة 33 بالمئة من المستوى الطبيعي.


وقد لاحظ العلماء أيضا، أن العلاج البديل يقلل من خطر الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19" . لذلك يمكن استخدامه كأحد مكونات إجراءات مكافحة الأوبئة.

 

روسيا اليوم 

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