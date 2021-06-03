الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 11:57 ص

ما حقيقة ظهور سلالة جديدة لكورونا في فيتنام؟

كورونا متحورة


الوكيل الإخباري - قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إن نسخة فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في فيتنام تعد جزءا من السلالة الهندية، محذرا في الوقت نفسه من خطورتها وسرعة انتشارها.

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ذكرت ذلك "صحيفة نيكاي أسيا" اليابانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونغ بارك، إنه يجب تسريع وتيرة تطعيم عمال المصانع لمنع انتشار الوباء في البلاد.


ولفت بارك إلى أن جهود التطعيم التي تقودها السلطات في فيتنام لا تصل إلى المستويات المطلوبة بالنسبة للعاملين في المصانع.


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إنه لا توجد حتى الآن سلالة هجينة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لتعريف المنظمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمتابعة هذه النسخة من الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.


ولفت كيدونغ بارك إلى أن السلالة الموجودة في فيتنام حتى الآن يمكن تصنيفها من فئة "دلتا" وهي نفس السلالة الموجودة في الهند، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق تحذيرات في الوقت الحالي من ظهور سلالة هجينة.


لكن ممثل منظمة الصحة العالمية أعاد التأكيد على خطورة سلالة "دلتا"، مشيرا إلى أنها معدية وتنتشر بسرعة كبيرة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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