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الأحد، 04-10-2020 10:07 ص

ما ضرورة ارتداء القفازات للحد من انتشار كورونا؟

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الوكيل الاخباري - في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ارتداء القفازات خارج مؤسسات الرعاية الصحية لا تحمي بالضرورة من الإصابة بكوفيد-19 بل على العكس قد يؤدي إلى انتشار الجراثيم.

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وأوصى الخبراء بغسل اليدين بانتظام واستخدام معقم لليدين يحتوي على 60% كحول على الأقل، لافتين الى انه يمكن استخدام القفازات عند استخدام عربة التسوق أو استخدام ماكينة الصراف الآلي ولكنها لا تحمي من الكورونا.


بدورها، اكدت المراكز الأوروبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC) انه "لا توجد حاليا أدلة كافية للتوصية بالاستخدام المنتظم للقفازات كإجراء وقائي من كورونا في معظم المهن".

وتابعت: "النفايات الناتجة عن القفازات التي تستخدم لمرة واحدة لا ينبغي تجاهلها، فبالنظر إلى عدد المرات التي يغير فيها اختصاصيو الرعاية الصحية ملابسهم في العمل، وبالتالي عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى تغيير القفازات، فإننا سنلقي الكثير من القفازات".


واكدوا أن ارتداء القفازات في الخارج لن يحمي الجميع. وباختصار، تعد ممارسة نظافة اليدين الجيدة والتباعد الاجتماعي أفضل الطرق لحماية نفسك والآخرين.

 

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