ما هو أوميكرون XE الجديد؟.. ولماذا يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟

الوكيل الاخباري- كُشف عن أوميكرون XE كأحدث نوع من متحوّرات فيروس كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، ولكن ما هي الأعراض؟، وكيف يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟.



حدّثت NHS قائمتها الرسمية لأعراض "كوفيد" مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة. وربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحوّرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE. وتتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى، ولكن ما هي الأعراض المرتبطة بنزلات البرد؟ وكيف يمكنك التمييز بينهما؟.



وتتضمن قائمة NHS الرسمية الآن ما مجموعه 12 عرضا جسديا، لكنها ليست كلها حصرية لهذا الفيروس البارز.

وفي الواقع، فإن العديد من العلامات المدرجة عامة للغاية لدرجة أن NHS أصدرت تحذيرا على موقعها على الإنترنت. وتنص نصيحة NHS على أن: "الأعراض تشبه إلى حد بعيد أعراض الأمراض الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا".



واحتفظت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة بالقدر نفسه لبعض الوقت، على الرغم من أن NHS أدرجت ثلاثة فقط لمدة عامين تقريبا.



ومنذ يوم الاثنين، 4 أبريل، يدخل ضمن القائمة الرسمية لأعراض "كوفيد-19" العامة الآن:



• ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة).



• سعال جديد ومستمر.



• فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.



• ضيق في التنفس.



• الشعور بالتعب أو الإرهاق.



• ألم جسدي.



• صداع.



• التهاب الحلق.



• انسداد أو سيلان الأنف.



• فقدان الشهية.



• إسهال.



• الشعور بالمرض أو المرض فعليا.



كيف تشبه أعراض أوميكرون نزلات البرد؟



لم يُعتقد بعد أن أوميكرون XE (المتحوّر من سلالة أوميكرون الأصلية) له أعراض حصرية، على الرغم من أنه من المعروف أن العديد من العلامات المبلغ عنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.

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روسيا اليوم