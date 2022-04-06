الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 11:34 ص

ما هو أوميكرون XE الجديد؟.. ولماذا يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟

624d495a42360465c00792fd


الوكيل الاخباري- كُشف عن أوميكرون XE كأحدث نوع من متحوّرات فيروس كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، ولكن ما هي الأعراض؟، وكيف يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟.

حدّثت NHS قائمتها الرسمية لأعراض "كوفيد" مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة. وربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحوّرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE. وتتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى، ولكن ما هي الأعراض المرتبطة بنزلات البرد؟ وكيف يمكنك التمييز بينهما؟.

وتتضمن قائمة NHS الرسمية الآن ما مجموعه 12 عرضا جسديا، لكنها ليست كلها حصرية لهذا الفيروس البارز.
وفي الواقع، فإن العديد من العلامات المدرجة عامة للغاية لدرجة أن NHS أصدرت تحذيرا على موقعها على الإنترنت. وتنص نصيحة NHS على أن: "الأعراض تشبه إلى حد بعيد أعراض الأمراض الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا".

واحتفظت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة بالقدر نفسه لبعض الوقت، على الرغم من أن NHS أدرجت ثلاثة فقط لمدة عامين تقريبا.

ومنذ يوم الاثنين، 4 أبريل، يدخل ضمن القائمة الرسمية لأعراض "كوفيد-19" العامة الآن:

• ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة).

• سعال جديد ومستمر.

• فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

• ضيق في التنفس.

• الشعور بالتعب أو الإرهاق.

• ألم جسدي.

• صداع.

• التهاب الحلق.

• انسداد أو سيلان الأنف.

• فقدان الشهية.

• إسهال.

• الشعور بالمرض أو المرض فعليا.

كيف تشبه أعراض أوميكرون نزلات البرد؟

لم يُعتقد بعد أن أوميكرون XE (المتحوّر من سلالة أوميكرون الأصلية) له أعراض حصرية، على الرغم من أنه من المعروف أن العديد من العلامات المبلغ عنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة أوميكرون

1962564

أعراض جديدة تُضاف إلى قائمة كورونا

624c1f8842360464e511cf8f

روسيا: تم تسجيل أكثر من 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" في العالم

624d25ee423604652c5ea86b

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

624c1fbb42360420e05ac44d

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

624d0b80423604652c5ea84e

الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
624c1f8842360464e511cf8f

روسيا: تم تسجيل أكثر من 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" في العالم

624d25ee423604652c5ea86b

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

624c1fbb42360420e05ac44d

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

6229c0f44c59b753555c996a

مصر.. مصدر يكشف موعد دخول البلاد الموجة السادسة من فيروس كورونا

6228c1aa4c59b731d76f812d

منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

8-1646685182

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا