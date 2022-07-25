ما هو العقار الذي يعتمده بايدن لعلاج كوفيد-19

الوكيل الإخباري - بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن دورة علاجية باستخدام عقار "باكسلوفيد"، المضاد للفيروسات، بمجرد تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" يوم الخميس الماضي.





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وقال طبيب البيت الأبيض، يوم السبت 23 يوليو، إن الرئيس بايدن أصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، ويستجيب بشكل جيد مع علاج "باكسلوفيد" (PAXLOVID).



ما هو "باكسلوفيد"؟



اكسلوفيد" هو دواء مضاد للفيروسات من شركة فايزر يستخدم عقارين، هما "نيرماتريلفير" (nirmatrelvir) و"ريتونافير" (ritonavir)، ويأتي على شكل حبوب، وهو مخصص للاستخدام من قبل المرضى الذين يُحتمل أن يصابوا بمرض خطير من فيروس كورونا.



وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن "نيرماتريلفير" هو مثبط للبروتياز "أظهر نشاطا مضادا للفيروسات ضد جميع فيروسات كورونا المعروفة بإصابتها للبشر".

واستخدم "ريتونافير" سابقا ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وبالنسبة لمرضى "كوفيد-19"، فهو بمثابة معزز للمساعدة في ضمان وجود ما يكفي من "نيرماتريلفير" في الجسم ليكون فعالا.



وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام "باكسلوفيد" في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، والذين يصابون بـ"كوفيد-19" الخفيف إلى المعتدل، ولكنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بمرض شديد من الفيروس القاتل، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقا مثل أمراض القلب.

روسيا اليوم