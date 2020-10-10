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السبت، 10-10-2020 10:15 ص

ما هو سبب انخفاض معدل انتشار كورونا في الصين؟

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الوكيل الاخباري- علق بعض الخبراء الروس، على انخفاض معدل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين.

وأعرب أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات في  مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، عن اعتقاده بأن الصين لا تتلاعب بالإحصاءات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال: "أعتقد أنها مسألة انضباط عال، وحجر صحي فعال". وشدد الخبير على أن الصين تمكنت، "من خنق الوباء في مهده، أما في بلادنا، فقد نما وترعرع، ولم يعد بمقدورنا خنقه بالحجر الصحي".


ووافقت معه على هذا الرأي، لاريسا بوبوفيتش مديرة معهد اقتصاديات الصحة في المدرسة العليا للاقتصاد. ووفقا لها، أثرت عدة عوامل على وتيرة انتشار فيروس كورونا في الصين.


وقالت: "أغلقت الصين أبوابها بقوة، وتنفذ الآن بصرامة استراتيجية ثلاثة Т (traffic, testing, tracing- المرور والاختبار والتعقب). بالنسبة للصين بشكل عام، فإن انضباط سلوك السكان أعلى بكثير مما هو الحال بالنسبة لدول أوروبا، بما في ذلك في روسيا".


ومن بين العوامل الأخرى، أشارت الخبيرة، إلى استخدام سكان الصين، الطب الشعبي التقليدي الذي يعزز المناعة لدى الإنسان.


خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في الصين اكتشاف 54 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وفي نهاية أغسطس لم يعد هناك مرضى بفيروس كورونا في مستشفيات بكين.



 




 

 


 

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