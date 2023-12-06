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الأربعاء، 06-12-2023 12:32 م

ما هي أعراض 'بيرولا' متحور كورونا الجديد؟

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الوكيل الإخباري - قال معهد روبرت كوخ بألمانيا إن متحور كورونا "بيرولا" الجديد، الذي يحمل الاسم العلمي BA.2.86، له أعراض مميزة، تتمثل في احمرار العين أو الشعور بحكة بها، والشعور بألم بأصابع اليد أو القدم، وتغيرات في الفم أو اللسان مثل تورم أو تقرحات في الفم واللسان، أو على الجانب الداخلي للفم والشفتين، والإسهال والطفح الجلدي.

وأشار المعهد إلى وجود أعراض أخرى تتمثل في السعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وبحة في الصوت، والحمى، وضعف حاسة الشم، والصداع والتعب.
واعتماداً على مسار المرض وشدته، يمكن أيضاً أن يعاني المريض من ضيق التنفس.

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وأوصى المعهد الألماني بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات الأكثر عُرضة للمضاعفات الخطيرة لكورونا، وهي: الأشخاص فوق عمر 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.

 

 

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