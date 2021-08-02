ما هي مدة فقدان حاسة الشم بين مصابي كورونا؟

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة أُجريت في إحدى جامعات إنكلترا، أن الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا يُعتقد أنهم قد لا يتعافون تماماً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

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وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه بالنسبة الى من يعانون حالات خفيفة من كورونا، قد يكون أخطر الأعراض هو فقدان حاسة الشم بعد التعافي من المرض، ويستمر ذلك لأكثر من 3 سنوات.



وقال الدكتور كارل فيلبوت، أستاذ طب الأنف والشم إن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من فقدان حاسة الشم قد ينتظرون سنوات للتعافي بسبب مقدار الوقت الذي يستغرقه لإعادة تدريب الحواس.

ولفت إلى أنه بالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون تشوّهات طويلة الأمد بعد تعافيهم من الفيروس، هناك نظرية تفيد بأن بعض هؤلاء يحصلون على غزو أعمق بعد الشفاء من الفيروس.



يُذكر أن دراسة سابقة وجدت أن ما يُقدَّر بنحو 86 في المئة من الأشخاص الذين يصابون بعدوى كورونا يفقدون مؤقتاً حاسة الشم.

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